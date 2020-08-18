التعليم العالي تكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. وإنشاء 6 جامعات ..فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم وضع خطة من أجل العام الدراسي الجديد، موضحا أن هناك توسعًا في الخدمات الحكومية لإتاحة التعليم المجاني للشباب.





وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنشاء جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء 6 جامعات أخرى، لأنها تعتمد على نوعية التكنولوجية التي تحتاج إليها الدولة في الفترة المقبلة.





وتابع "سيبدأ العام الدراسي في جامعة الجلالة، والملك سلمان، والعام القادم في المنصورة الجديدة".





وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الجامعات الخاصة تعطي منحا لبعض الطلاب والحالات الخاصة، مقدما الشكر لفريق العمل بالوزارة على إتمام العام الدراسي، في ظل انتشار فيروس كورونا.