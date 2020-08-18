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أخبار العالم

طالب بضبط وتسليم المدان.. رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:33 م
الحريري
الحريري
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مـيـس رضـا
رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بالحكم الصادر اليوم من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري


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ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التى أصدرت الحكم، وذلك تحقيقًا للعدالة ودعمًا لأمن واستقرار لبنان وصونًا لوحدته الوطنية وردعًا للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة.


وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة الميليشيات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.

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