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رامي رضوان منفعلا على الهواء.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من بالسماء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:34 م
المتهمين بقتل حصان
المتهمين بقتل حصان
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البهي عمرو
قال الإعلامى رامى رضوان، إن الاجهزة الامنية قامت بالقبض على شخصين قاما بـ ضرب حصان حتى فارق الحياة.

وأضاف رامى رضوان خلال تقديمه برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، أن الفيديو الذى عرض قاسي جدًا، وانفعل رامى رضوان على الهواء " الناس دى لا يوجد بقلبهم رحمة.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.

ولفت رامى رضوان إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على الأشخاص الذين قتلوا الحصان.

ونجح ضباط مباحث القاهرة فى تحديد هوية المتهم بتعذيب حصان حتى الموت بمنطقة الوايلى، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " يظهر فيه شخصين يقومان بضرب حصان ملقى على الأرض حتى مات.

على الفور تحرك رجال المباحث الذين تمكنوا من تحديد هوية المتهمين وتبين أن المتهم الاول يدعى/ سيد محمود محمد محمود وشهرته صابر مواليد١٩٦٩ عاطل ومقيم الوايلى (صاحب عربية كارو)، والثانى يدعى / عربى عبد العال فراج مواليد ١٩٦٤ عاطل ومقيم الوايلى.

وبمواجهتما اعترفا بالواقعة وقرر الاول ان الحصان كان فى حالة إغماء وانه كان يقوم بمحاولة اسعافه الا انه قام بضربه بعصا حتى فارق الحياة وقاما بالتخلص منه بالقاءه بشارع بورسعيد.


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