رامي رضوان منفعلا على الهواء.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من بالسماء

قال الإعلامى رامى رضوان، إن الاجهزة الامنية قامت بالقبض على شخصين قاما بـ ضرب حصان حتى فارق الحياة.
وأضاف رامى رضوان خلال تقديمه برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، أن الفيديو الذى عرض قاسي جدًا، وانفعل رامى رضوان على الهواء " الناس دى لا يوجد بقلبهم رحمة.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.
ولفت رامى رضوان إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على الأشخاص الذين قتلوا الحصان.
ونجح ضباط مباحث القاهرة فى تحديد هوية المتهم بتعذيب حصان حتى الموت بمنطقة الوايلى، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق .