جمعية أصحاب المدارس الخاصة عن قرار الوزارة بمنع أخذ مصروفات العام القادم: لا وجود لهذا القرار.. فيديو





وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" لا تستطيع أي مدرسة خاصة أن تقوم برفع أو زيادة المصروفات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم، متابعا: محافظ الإقليم هو من يقوم بتحديد المصاريف المدرسية وأيضا مصاريف النشاط والإيواء والسيارة.





وتابع: هناك موازنة تقدم من وزارة التربية والتعليم إلى محافظ الإقليم، حيث بيتم وضع المصاريف المدرسية الخاصة بكل طالب، مشددا على أن المدارس الخاصة لا تهدف إلى الربح، بل تقدم رسالة تعليمية.





وأضاف أن الدولة تحدد لصاحب المدرسة الخاصة 15% فقط من مصاريف التعليم، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار في التعليم، وفيما يخص الزيادات في مصاريف المدارس الخاصة، أوضح أنه في حالة كون مصاريف المدرسة 2000 جنيه تكون الزيادة بنسبة 25% ومن 2000 إلى 3000 تكون الزيادة 20%، ومن 3000 إلى 5000 تكون الزيادة 15% ومن 5000 إلى 10000 تكون 10%، والمصاريف فيما فوق 10000 تكون الزيادة بنسبة 7%.

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن قطاع التعليم الخاص في مصر قطاع مظلوم، معقبا: لا يوجد قرار من وزارة التربية والتعليم يفيد بمنع أخذ مصروفات العام القادم بالمدارس الخاصة.