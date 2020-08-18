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اقتصاد

بتكلفة 10 مليارات جنيه.. تفاصيل خطة الصناعة لتنفيذ مبادرة الرئيس بإحلال السيارات للعمل بالغاز والكهرباء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:16 م
احلال المركبات
احلال المركبات
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ولاء عبد الكريم
تعكف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع أكثر من 5 وزارات أخرى منها "الإنتاج الحربي، المالية، البيئة، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، البترول والثروة المعدنية، التنمية المحلية"، لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتجديد المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء علي مدار 4 سنوات قادمة.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فى تقرير، عن أنه من المقرر وضع برنامج محدد لإحلال 50 ألف سيارة تاكسي زاد تاريخ تصنيعها على 20 عاما، على مدار عامين بقيمة 10 مليارات جنيه و1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئيًا ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عامًا.

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وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه من المقرر إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات، إضافةً إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، إذ تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

ذكرت "جامع" أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال المركبات تسعى للارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إضافة إلى المساهمة في تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
  
ووصفت "جامع" المبادرة بأنها تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ودعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وأكدت أنه من بين مزايا المبادرة أيضا،هي تعزز الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة التى نفذتها الدولة مؤخرًا، مشيرةً إلى أنه تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة  حيث تتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه.

وكشفت عن أنه من المقرر إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته، موضحة أنه من المستهدف منع عمل كل المركبات والميكروباصات التي تعمل بالسولار، وأي مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حاليًا، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري .

وأوضحت أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.

وذكرت أنّ أي شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 70%، يمكنه التوجه لأي من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.

وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز .

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