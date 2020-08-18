AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سعد لمجرد يقترب من 40 مليون مشاهدة بـ عدى الكلام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

اقتربت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، من الـ 40 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.



وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب. 



واحتفالا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي. 



وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".



اقرأ أيضا:

في عيد ميلاد باسم ياخور .. قدم أكثر من 94 عملا فنيا أبرزها زهرة وأزواجها الخمسة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد لمجرد يتجاوز الـ 15 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

سعد لمجرد يحصد 15.5 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 18.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

«عدى الكلام» لـ سعد لمجرد تقترب من 20 مليون مشاهدة في أسبوعين

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 21 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 21.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

16 مليار دولار لأردوغان.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اتفاق بين قطر وتركيا والسراج لنهب ليبيا

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا والتجارب السريرية ..فيديو

AdvertisementS

وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى أثناء متابعة أعمال كوبرى كلابشة فى أسوان

"توازنات داخلية خاصة".. ماذا تعني إقالة وزير الدفاع الإثيوبي وكبار رجال الدولة؟

الصحة تعلق على منحى إصابات فيروس كورونا.. وتوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

بـ تاتو أنفنيتي.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد

رسميا.. انطلاق كيا كرنفال 2021 في كوريا الجنوبية.. صور