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أخبار البلد

المتحدة تعرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" يومي الخميس والجمعة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:07 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
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حمادة خطاب
أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" علي قناة أكسترا نيوز يوم الخميس ٢٠ أغسطس في الساعة الـ ١٠ مساء وتتم إعادته يوم الجمعه ٢١ اغسطس الساعة ٨ صباحا و الساعة ٧ مساء، كما يعرض الفيلم على المنصة الرقمية WATCHiT.


وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوي الفيلم للمشاهد المصري والعربي.


الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو و جورج مالبرونو.


وأفاد المهندس حسام صالح أن الفيلم الوثائقي "الفرنسي - البلجيكي" المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.
 

وأضاف "صالح" أن مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة  تامر مرسي يدعم عرض الأفلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر أو الحصول علي الحقوق لأفلام عالمية وذلك لعرضها علي شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.
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