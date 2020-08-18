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رياضة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
ترددت أنباء عن تقديم صفقة من العيار الثقيل للنادي الأهلي عن طريق المستشار تركي آل الشيخ، تعويضا عن رحيل رمضان صبحي.


وقال آل الشيخ من قبل مع الإعلامي إبراهيم فايق، إنه لا يوجد له مصلحة وليس له صلة من قريب أو بعيد، برحيل رمضان صبحي عن الأهلي وطلب انتقاله لبيراميدز.


وكتب آل الشيخ رسالة توضيحية للجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يكشف من خلالها الحقيقة .


ونشر آل الشيخ قائلاََ:" حبايبي ... مساء الخير ... لـ التوضيح لم أعرض حاجه ولا عاوز حاجه ... ومفيش حد تاخذوا منه كلام عني الا تركي بنفسه ... الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه ... وتعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني ... مش حجري أسكت كل واحد ... اذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي ... أنا كل اللي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في اللي بيعمله في حياته👍.
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