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والدة أحد طلاب مدارس النيل تشكو: تقديراتهم غير عادلة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت شاهيناز المانسترلي ولي أمر أحد طلاب مدارس النيل، إن الطلاب لم يخضعوا لامتحانات وتم إجراء تقييمات للطلاب تعتمد على تقييمات المدرسيين وامتحانات الأطفال خلال العام وامتحانات الكترونية .

وأضافت شاهيناز المانسترلي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التقييمات التي خرجت للطلاب من الوحدة  الخاصة بصندوق تطوير التعليم والتي ارسلت للجامعة البريطانية كانت غير عادلة .

وتابعت شاهيناز المانسترلي:"  تقديرات الطلاب في المدرسة سيئة جدا، ومدارس النيل مشروع كبير لنا كلنا ويجب ان  نسانده وفي حالة خطأ احد في الادارة عليه ان يصحح مساره ".

واكملت :"  وزير  التعليم اصدر قرار بامتحان في نوفمبر  وارسلت الوحدة بان الامتحان بـ رسوم".

ولفتت:"  نطالب بان يتم الاعتماد على تقييمات  المدرسيين والامتحانات الالكترونية للطالب التي تعتبر التقييم الحقيقي للطلاب ".

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