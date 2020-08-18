والدة أحد طلاب مدارس النيل تشكو: تقديراتهم غير عادلة

قالت شاهيناز المانسترلي ولي أمر أحد طلاب مدارس النيل، إن الطلاب لم يخضعوا لامتحانات وتم إجراء تقييمات للطلاب تعتمد على تقييمات المدرسيين وامتحانات الأطفال خلال العام وامتحانات الكترونية .
وأضافت شاهيناز المانسترلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التقييمات التي خرجت للطلاب من الوحدة الخاصة بصندوق تطوير التعليم والتي ارسلت للجامعة البريطانية كانت غير عادلة .
وتابعت شاهيناز المانسترلي:" تقديرات الطلاب في المدرسة سيئة جدا، ومدارس النيل مشروع كبير لنا كلنا ويجب ان نسانده وفي حالة خطأ احد في الادارة عليه ان يصحح مساره ".
واكملت :" وزير التعليم اصدر قرار بامتحان في نوفمبر وارسلت الوحدة بان الامتحان بـ رسوم".
ولفتت:" نطالب بان يتم الاعتماد على تقييمات المدرسيين والامتحانات الالكترونية للطالب التي تعتبر التقييم الحقيقي للطلاب ".