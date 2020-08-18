التعليم العالي: مصروفات الجامعات الأهلية والتكنولوجية والإلكترونية أقل من الخاصة

قال الدكتور أحمد الحيوي رئيس صندوق تطوير التعليم العالي التابع لمجلس الوزراء والمشرف علي قطاع الجامعات التكنولوجية الجديدة إن مصروفات الجامعات الأهلية و التكنولوجية والإلكترونية أقل في المصروفات من الجامعات الخاصة.





وأضاف رئيس صندوق تطوير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أن التعليم الهجين سيكون وسيلة التعلم الأساسية خلال الفترة القادمة مؤكد أن تم الإتفاق مع رؤساء الجامعات أن تقدم كل كلية الخطة الخاصة بها للتعليم الهجين.





وأشار المسؤول بمجلس الوزراء إلى أن خطة الدولة عمل جامعات أهلية ودولية خلال الفترة القادمة لافتا إلى أن الجامعات الأهلية إضافة للتعليم العالي لتطوير المهارات وتوفير فرص عمل.

وأكد الحيوي أن نسبة القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية ستكون أقل 5% من الكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة.



