كورونا يحفز التعليم عن بعد .. عبد السلام: لدينا شراكات عالمية لتقديم برامج تدريبية للطلاب

قال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إننا نتوقع الإقبال على التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا.





وأضاف عبد السلام خلال لقاء لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إننا "نعمل بنظام الساعات المعتمدة ولدى الطالب مرونة في التعامل مع يناسبه ولدينا شراكات مع شركات عالمية لتقديم برامج تدريبية للطلاب".





وأشار إلى أنه لدينا 30 منحة لأوائل الثانوية العامة وذوي الهمم بجانب منح للمتفوقين.





وأكد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور محمود نعمة الله نعمل على شراكات مع مصانع وشركات من أجل توفير فرص عمل للطلاب والدراسة تكون تطبيقية بالجامعة





وأوضح أنه لدينا 4 أقسام تناسب سوق العمل ونجري حاليا اختبارات القدرات بالثانوية العامة للإلتحاق بالجامعات التكنولوجية، أن جائحة كورونا فرضت علينا التعليم الهجين.



