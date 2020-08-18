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رياضة

الزمالك ونادي مصر .. تعطل الـ VAR يشعل أزمة في ملعب الكلية الحربية .. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:41 م
الزمالك و نادي مصر
الزمالك و نادي مصر
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محمد سمير
شهدت مباراة الزمالك و نادي مصر أزمة جديدة بسبب تعطل الفار فى المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز .


وتعطلت غرفة تقنية الفيديو باستاد الكلية الحربية ، واجتمع حكم اللقاء فى الدقيقة 64 من عمر اللقاء مع كباتن الفريقين لإخبارهم بتعطل تقنية الفار في المباراة.


وشهدت تشكيلة الزمالك تغييرات عديدة، كما شهدت عودة الثنائي يوسف أوباما وعبد الله جمعة، بعد غياب، وجاءت كالتالي:


حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: ياسين مرعي – محمد عبد الغني – أحمد عيد – حاتم محمد

الوسط: محمد حسام بيسو – عبد الله جمعة – يوسف إبراهيم أوباما

الهجوم: إسلام جابر – حسام أشرف – كابونجو كاسونجو


ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد صبحي والتونسي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر ومحمد أوناجم.


وأعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق إف سي مصر، تشكيلة فريقه لخوض المباراة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد سعيد أوكا – أحمد يوسف – إسلام صالح – شريف أشرف عقيلة

الوسط: محمود توبة – كليف مانديرا – هشام عبد الحميد – مصطفى سلطان – ويليس ألفيس

الهجوم: رضا الويشي


ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 56 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطة.
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