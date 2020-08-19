خوفاً من انتشار الأمراض.. أهالي عزبة أحمد فوزي بالقناطر يناشدون المسئولين ردم الترعة.. صور

ناشد المواطن أحمد محمد ، المقيم فى عزبة أحمد فوزى بمدينة القناطر الخيرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة ، حيث إنها تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات تعود على أهل القرية بالأمراض.





ويقول فى رسالته: "بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن هذه الترعة، يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، كل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها".





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



