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بين الناس

خوفاً من انتشار الأمراض.. أهالي عزبة أحمد فوزي بالقناطر يناشدون المسئولين ردم الترعة.. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد محمد ، المقيم فى عزبة أحمد فوزى بمدينة القناطر الخيرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة  ، حيث إنها تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات تعود على أهل القرية بالأمراض.

ويقول فى رسالته: "بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن هذه الترعة، يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، كل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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