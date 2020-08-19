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بين الناس

قمامة على الشاطئ وعشوائية.. شكوى سكان مراقيا بالساحل الشمالى.. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن ياسر محمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء النظافة فى قرية مراقيا بالساحل الشمالى، من حيث انتشار للقمامة على الشاطئ، بالإضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء لفترات طويلة.

ويقول فى رسالته : نعاني من حالة تردي وإهمال كبير وصل لحد الخراب والدمار في كثير من مناطقها ، وتحولت من قرية سياحية الي منطقة يسودها العشوائية.

وأضاف : بسبب تراخي وإهمال شركة الإدارة بالقرية وعدم قيامها بواجباتها ومسؤولياتها من صيانة واصلاح وتقديم الخدمات بالرغم من تحصيلهم مقابل خدمات سنوي مع زيادة سنوية من كل مالك وحدة بالقرية.
 
والحقيقة أن حال القرية مأساوي ويرثي له على كل الأصعدة ، سواء أمن أو زراعة أو بيئة ونظافة أو شواطئ أو حمامات سباحة أو منطقة السوق.

مناشدا المسئولين اتخاذ اللازم والتدخل  لانقاذ قرية مراقيا السياحية وأهلها وملاكها ، اول واقدم قرية علي الساحل الشمالي، واحدي ثروات مصر العقارية والتي قامت بانشائها وزارة التعمير منذ ثمانينيات القرن الماضي

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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