دينية النواب تطالب إدارة أزمة كورونا بسرعة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.. والالتزام بالإجراءات الاحترازية.. ورئيس القطاع الديني بالأوقاف: لا نريد تعطيل شعائر الله.. وننتظر القرار

أسامة العبد: المطلب شعبي قبل أن يكون برلمانيا.. ومجلس النواب ينقل نبض الشارع

إسماعيل جاد الله: المصلون حريصون على الإجراءات الاحترازية والوقائية









طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرار بتلبية مطالب المواطنين؛ بفتح المساجد لصلاة الجمعة، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.





قال "العبد"، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مطلب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، "تطالب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لجنة إدارة الأزمة بسرعة اتخاذ قرار في هذا الموضوع مع الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية، لتهدئة وإطفاء غضب الشارع المصري وتشوقه لأداء صلاة الجمعة، ونتمنى أن تصدر اللجنة فى اجتماعها غدا الأربعاء، قرارا يسعد الناس ولو علي سبيل التجربة".





وطالب الدكتور أسامة العبد، برفع توصية اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن هذا المطلب شعبى قبل أن يكون برلمانى، وإن البرلمان ينقل نبض الشارع، متابعا: "نطالب بهذا المطلب اهتداء بقرار لجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجماعة ونجاح التجربة، والتزام الناس بالإجراءات الاحترازية والتباعد والخروج من المساجد مباشرة عقب انتهاء الصلاة، ويمكن أن يتم اتخاذ قرار بخصوص صلاة الجمعة ولو على سبيل التجربة، كما أننا نؤكد أن ذلك كله لابد أن يكون فى إطار ما يحقق المصلحة العامة، ونحن دائما نؤكد أن الحفاظ على النفس مقدم على أى شىء".





وشكر "العبد"، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موافقته على طلب اللجنة بعقد الاجتماع على الفور بمجرد تقديم الطلب، وكذلك الشكر للمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس، قائلا: "مجلس النواب ممثل الشعب وعمل اللى عليه ونقل مطالب الناس، كما نشكر وزير شئون المجالس النيابية".





وأكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تتمنى فتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسرع وقت مثل كل المواطنين، والأمر مرتبط بالوضع الصحى فى ظل مواجهة وباء فيروس كورونا، متابعا "لا تريد الوزارة وقف أو تعطيل شعائر الله، وبدون صلاة الجمعة لا نستطيع أن نعيش، وإذا رأت وزارة الصحة أن الحياة عادت لطبيعتها والظروف الصحية تسمح ففتح المساجد لصلاة الجمعة سيكون أمر طبيعى وضرورى، والأمر حاليا معروض على لجنة إدارة الأزمة التى ستجتمع اليوم، الأربعاء".





وكان ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد أمس، الثلاثاء، لبحث تلبية مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة.





وأضاف "طايع"، "يمكن أن تصدر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان توصية للجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجمعة إذا كانت الظروف الصحية تسمح، وتوضح أن اللجنة الدينية تنقل نبض الشارع، مع مراعاة الاعتبارات الصحية وحاجة الشارع لصلاة الجمعة، فبدون صلاة الجمعة لا نستطيع أن نعيش، وأكثر من 25 جمعة توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا، وهذا الأمر يحزننا ونتمنى وندعو الله بزوال الغمة وعودة الحياة لطبيعتها".





وقال جابر طايع، سبب غياب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عن حضور الاجتماع، قائلًا "الوزير اعتذر بسبب عودته للمنزل لإحضار حقيبة ملابسه لمرافقة رئيس الوزراء والحكومة كاملة للسفر إلى مدينة العلمين لحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والوزير دائما يتواجد فى البرلمان اللجان والجلسات العامة، وتمثيل الوزارة فى الاجتماع اليوم لائق ونقدر البرلمان واللجنة الدينية".





وتابع "طايع"، "ما يخص عودة صلاة الجمعة، فوزير الأوقاف أرسل خطابا إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، يستعلم فيه عن إمكانية عودة صلاة الجمعة، وتم إرسال الخطاب الأسبوع الماضى، وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة عودة الصلاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن الأوقاف لا تستطيع أن تنفرد بهذا القرار، فالأمر صحى قبل أن يكون دينيا".





وأكدت الدكتورة هناء أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بوزارة الصحة، إن توجيهات وزارة الصحة مع انخفاض المنحنى الوبائى تؤكد على أن مناقشة أى موضوع يخص عودة الحياة بعد الجائحة تتم مناقشته مع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الوزراء، وهذا سيتم قريبا"، وعلق "العبد"، قائلا: "هذا لا يمنع من تلبية الدعوة التى تمثل مطلب جماهيرى فى ظل انخفاض المنحى الوبائى وإخفاض عدد الإصابات بشكل كبير".





فيما، قال كرار محمد، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الوزير اعتذر لارتباطات محددة مسبقا، وأضاف أن الوزارة ليس لديها مانع من عودة صلاة الجمعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.





و لفت النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة أزمة كورونا التى يرأسها رئيس الوزراء، أدارت الأزمة باقتدار وجدارة، رغم الظروف الصعبة وأن عدد المواطنين فى مصر مثل الدول العربية كاملة، ولكن مصر نجحت فى إدارة الأزمة، ونتوقع من لجنة إدارة الأزمة غدا أن تشفي صدور الناس وأن يكون هناك قرار يريح الناس، فصلاة الجمعة أصبحت ضرورية بالنسبة للشارع".









و قال محمد إسماعيل جاد الله، عضو اللجنة الدينية، ونائب حزب النور، إلى أن المصلين حريصون على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفتح المساجد لصلاة الجمعة مطلب شعبى، والشعب يأن فى الحقيقة، لافتا إلى أن هناك تزاحم فى المقاهى وتم إقامة انتخابات مجلس الشيوخ وإجراء امتحانات الثانوية العامة، ولم تتم عودة صلاة الجمعة".





وقال "جاد الله": "أحيانا بعض تصريحات وزارة الأوقاف تستفز الناس والشارع مستاء من الخطاب الإعلامى للوزارة، والشارع يعتقد أن وزارة الأوقاف هى السبب، ولا أقصد مهاجمة الوزارة، بل دائما أعلن تقديرى لجهودها".





وأبدت النائبة الدكتورة شيرين القشاش، غضبها بسبب اعتذار الوزراء عن حضور الاجتماع، ووصفته بأنه موقف غير مسئول، خاصة أن الناس كانت فى حالة فرح شديد مستبشرين بعودة صلاة الجمعة".





وتابعت: "إحنا فاتحين المقاهى والمؤتمرات والأسواق، وكنا نتمنى أن يكون أول ما يفتح هو المساجد وليس بناء على طلبات إحاطة، البلد كلها مفتوحة ولم نقم حتى صلاة العيد".





وأضافت "حاجة تدعو للاستياء خاصة عدم حضور وزير الأوقاف، فعدم وجوده رد فعل سيئ، مش عايزين نستفز الناس".