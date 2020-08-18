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فن

معلومات عن النجم بين كروس بعد وفاته

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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نبيل العدوى


اعلنت اسرة النجم العالمي بين كروس عن وفاته عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض صباح اليوم ، الثلاثاء.

وقد ولد (هاري برنارد كروس) في لندن عام 1947، وقد بدأ التمثيل وهو في سن مبكر جدًا عندما لعب دور (يسوع) في إحدى مسرحيات المدرسة الثانوية وهو يبلغ 12 عامًا فقط، وكان ذلك ضمن فعاليات إحدى المسابقات المدرسية. وعندما بلغ 15 عامًا ترك المنزل والمدرسة وعمل عدة أعمال منها: (النادل والنجار)، وقد واجه العديد من التحديات الشاقة في حياته حتى عام 1970 عندما تم قبوله في أكاديمية لندن الملكية للفنون المسرحية ( رادا )، بعد تخرجه منها شارك في العديد من المسرحيات، نال عبرها شهرة واسعة، حتى جاء عام 1976 ليشهد له بدايته الفنية على الشاشة الكبيرة حيث لعب دور (تروبر بينز) في الملحمة التاريخية عن الحرب العالمية الثانية التي قدمها فيلم (الجسر بعيد جدًا). وفي العام التالي أصبح هاري أحد أعضاء شركة رويال شكسبير، وفي عام 1978 اعتلى طريقه نحو النجومية ولكن هذه المرة كانت على خشبة المسرح عبر مسرحية (شيكاغو) و(روكسي هارت)، وبعد ذلك اشتهر هاري في عالم الفن وشارك في العديد من الأفلام مثل (عربات النار) الذي حاز عنه جائزة الأوسكار، ويعد فيلم (الفارس الأول) عام 1995 أحد أنجح أفلامه وأكثرها رسوخا بأذهان محبيه.

يجيد اللغة الأسبانية والإيطالية و الألمانية، كما التحق في دورة لدراسة اللغة البلغارية.
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