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توك شو

ملكة جمال الحسناوات العرب: لم أقم بعمل أى عملية تجميل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:02 ص
جيسي على، ملكة جمال
جيسي على، ملكة جمال الحسناوات العرب فى العالم
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البهي عمرو
قالت جيسي على، ملكة جمال الحسناوات العرب فى العالم، إنه لم تتوقع أن تحصل على التاج وتصل لـ ملكة الجمال، موضحة انها كانت تتوقع أن تحصل على الوصيفة. 

وأضافت ملكة جمال الحسناوات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنها كانت تعانى من دور برد شديد خلال المسابقة.

ولفتت إلى أنها كانت تتناول العسل، للشفاء من البرد الشديد، مؤكدة أن الله شفاها قبل يوم المسابقة، وأشارت إلى أن المسابقة كان بها بنات جميلة للغاية، ولكن خضعوا لعمليات تجميل.

وأوضحت أنها لم تقوم بعمل أى عمليات تجميل، مؤكدة :" اصدقائي كانوا بيطلبوا من عمل عمليات فى الشفايف لكن رفضت". 

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