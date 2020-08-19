خالد عكاشة: أزمات التمويل تظهر انشقاقات مرتزقة الدوحة واسطنبول.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن تفاصيل إنشقاق معسكر قطر وتركيا مع غنيمة مالية ضخمة في يد هذا المعسكر أدي إلي النتيجة المعروفة و الخالدة ألا وهي أن يتنازع اللصوص و يكشفوا أجلا أو عاجلا لأنهم لا يملكون دوافع وطنية أو عقائدية سليمة.





وأضاف عكاشة من خلال مداخلة هاتفية علي قناة أكسترا نيوز، أن أزمات التمويل تظهر انشقاقات مرتزقة الدوحة واسطنبول حيث أننا أمام ملايين الأموال المخصصة لمواجهة القوي الوطنية في المنطقة وعلي رأسهم مصر.





و أكمل رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن المشروع القطري التركي مشروع هش جدا يفتقد للمصداقية و قد يتدمر بين ليلة وضحاها مؤكدا أن المصريين و شريحة كبيرة من الرأي العام العربي بدأوا يدركون أنهم أمام منظومة فاشلة.





ونوه إلي أنه لو كان الأمر عقيديًا ومهنيًا لما حدث هذا التنازع علي القيادة بين قطر وتركيا والتنازع علي اختطاف المرتزقة الإعلامية واجتذابهم .





ونوه إلى أن هذه المجموعات قد فقدت الثقة فيما بينهم حيث إنه لا يوجد ملاذ آمن بين تلك المنظومات الهدامة مؤكدًا أنه لن يستطيع أي أحد من المرتزقة أن يقفز من المعسكر الفاسد والبحث عن ملاذ أمن في المعسكر الآخر.