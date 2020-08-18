العصابة الأكثر رعبا بالمكسيك يحملون صورة بن لادن

صور مجموعة من القتلة مأجورين من عصابة الكارتل إل تشابو الوحشية وهم يحملون صورة الإرهابي أسامة بن لادن.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم تصوير أفراد العصابة الأكثر رعبا بالمكسيك ، عند نقطة تفتيش في ضواحي ولاية سونورا ، شمال المكسيك، وهم معججين بالسلاح و يقودون الشاحنات وهم يحملون صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق.

تشكل هذه المجموعة المسلحة الجناح العسكري لعصابة الكارتل الذين يقاتلون العصابات الأخرى المنافسة.

وكانت تم التقاط نفس الصورة في أبريل الماضي، لمجموعة من القتلة وهم يضعون صورة لزعيم تنظيم القاعدة السابق خلال توزعهم لمخازن الطعام في سانتا باربرا بولاية تشيواوا.