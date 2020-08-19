انزلقت على ظهري.. وزير النقل: تعرضت لوعكة صحية ودخلت مستشفى بأسوان.. وتخفيضات تصل لـ 97% في اشتراكات المترو.. فيديو





محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية وسرعته 120 كيلو فى الساعة. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحدث اليوم عبر فضائية الحدث أنه سيكون هناك القطار الكهربائي الخفيف من



وتابع وزير النقل أنه سيكون هناك القطار الكهربائي السريع من العين السخنة للعاصمة الإدارية واكتوبر والنوبارية وبرج العرب مؤكدا أنه سيقطع هذه المسافة في 3 ساعات وسرعته 200 كيلو متر فى الساعة.





وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك مونوريل سيبدأ من ستاد القاهرة مرورًا بمحور المشير والقاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وقال وزير النقل أنه سيكون هناك مونوريل آخر سينطلق من أكتوبر مرورًا بوادي النيل وأكتوبر الجديدة .