انزلقت على ظهري.. وزير النقل: تعرضت لوعكة صحية ودخلت مستشفى بأسوان.. وتخفيضات تصل لـ 97% في اشتراكات المترو.. فيديو

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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات ، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، خاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب وهي محطات "النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور".
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن الخصم لأصحاب الإعاقات يصل ما بين 38 و 48%.
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وتابع وزير النقل أن هناك تخفيضًا لـ مصابي العمليات الحربية يصل نحو 73% في حين سيصل تخفيض الصحفيين ما بين 54% إلى 59%.
وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك تخفيض كبير أيضا للطلبة يصل إلى نحو 97%.
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن القطار الخفيف سيتم التعامل به لأول مرة في مصر مؤكدا أن القطار السريع سيتم العمل به فى شهر أغسطس 2021 .
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحدث اليوم عبر فضائية الحدث أنه سيكون هناك القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية وسرعته 120 كيلو فى الساعة.
وتابع وزير النقل أنه سيكون هناك القطار الكهربائي السريع من العين السخنة للعاصمة الإدارية واكتوبر والنوبارية وبرج العرب مؤكدا أنه سيقطع هذه المسافة في 3 ساعات وسرعته 200 كيلو متر فى الساعة.
وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك مونوريل سيبدأ من ستاد القاهرة مرورًا بمحور المشير والقاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير النقل أنه سيكون هناك مونوريل آخر سينطلق من أكتوبر مرورًا بوادي النيل وأكتوبر الجديدة .
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الموانئ شهدت خلال الفترة الماضية وجود تكدس بها مؤكدا أنه من الممكن وجود مواد خطرة بها كالألعاب النارية أو البارود وشاشات التليفزيون أو المواد الملوثة للبيئة .
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحدث اليوم عبر فضائية الحدث أن هناك سماد اليوريا أيضا موجود بالموانئ مشيرا إلى أن سماد اليوريا كان السبب الرئيسي وراء الإنفجار الذي حدث في لبنان إضافة إلى وجود المواد الكيماوية المستوردة والفوسفات .
وتابع وزير النقل أن تطوير الموانئ ليس من اختصاصات وزارة النقل فقط ولكن مسئولية الأجهزة المسئولة بالدولة وهي وزارة النقل والدفاع والداخلية إضافة إلى تشكيل لجان من رئيس النقل البحرى ومعه ممثلون من الداخلية والدفاع والحجر البيطرى والصحة.
وأشار الوزير إلى أنه تم رفع كفاءة هناجر ميناء الإسكندرية مؤكدا أنه كان هناك هنجرين أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءتهم وهو ما تم.
وقال وزير النقل أن اول اهتماماتي أثناء جولاتي هى الاطمئنان على أدوات الإطفاء مؤكدا أن هناك حرائق لا تطفأ بالماء فقط فمنها ما هو يطفأ بالماء ومنها ما يطفأ بثاني أوكسيد الكربون.
كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن سبب الوعكة الصحية الذي تعرض لها ودخل على أثرها المستشفى، مضيفا : «أشكر كل من سأل على ليطمئنوا على حالتي الصحية».
وقال «الوزير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إنه شعر بألم في الظهر بعد أن انزلق على ظهره أثناء مباشرة إحد المشاريع في محافظة أسوان، مؤكدا أنه الآن يتمتع بصحة جيدة.
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وأوضح وزير النقل، أن سبب الوعكة الصحية أنه كان يجهز لافتتاح كوبري كلابشة بمحافظة أسوان، وتواجد بموقع المشروع يوميا، وفي مرة إنزلق على ظهره، مشيرا إلى أنه سيفتتح الكوبري خلال الشهر القادم مع مشاريع في الصعيد ومحاور النيل .
وتابع الفريق كامل الوزير: «طول ما احنا فينا نفس هنشتغل، ومصر بها ملايين مثل كامل الوزير، ومصر ستكون أفضل من ألمانيا واليابان بأبنائها النشطاء».