سامى يستغيث من توقف بطاقة التموين ويطالب بالدعم

شكا المواطن سامي محمد البهي راغب من محافظه الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة التموين، بسبب مرتب مرتفع .





ويقول فى رسالته : تم وقف بطاقة السلع التموينية والتى تحمل رقم قومى 26003171601891 بسبب مرتب مرتفع وانا علي المعاش وزوجتى معلمة، وعندي طفلين في الصف السادس وساكن ايجار فأين المرتب المرتفع





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



