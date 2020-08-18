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متى تعود صلاة الجمعة إلى المساجد؟ .. وكيل الشئون الدينية يجيب.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:32 م
عودة صلاة الجمعة
عودة صلاة الجمعة
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إبراهيم القادري
قال النائب شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان ، إن عودة صلاة الجمعة اصبحت مطلبا جماهيريا لدي الشعب المصري وطالبنا بانعقاد اجتماع داخل اللجنة الدينية بالبرلمان لمناقشة هذا الأمر .


وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان جميع النواحي الحياتية عادت الي العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والمواطن للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .


وأوضح شكري الجندي ، ان جائحة كورونا أنهكت حكومات كثيرة واقتصاديات كثيرة على مستوى العالم ولكن مصر أدارت الجائحة باقتدار، مضيفا أن جائحة فيروس كورونا استطاعت ان تقرب المواطن من الحكومة وتؤكد ان الحكومة هي المسئولة عن المواطن .


واستكمل : جميع الوزارات المعنية بعودة صلاة الجمعة في المساجد ليس لديها مانع ولكن الأمر ترك الي لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مجلس الوزراء وتجتمع قبل اخر هذا الاسبوع .
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