ردود فعل إيجابية عقب صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري.. نجلاه سعد وبهاء يطالبان بالقصاص.. بري: علينا أن نربح لبنان.. ودعوات دولية بحصر السلاح في يد الدولة ومعاقبة حزب الله

سعد الحريرى: لبنان لن تقبل أن تكون مكانًا للإرهابيين

بريطانيا عن الحكم الصادر: خطوة نحو العدالة

بهاء الحريري: جريمة اغتيال والدي تمت لأسباب سياسية

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.

وبعد 15 عامًا، أدانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.

ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة وأدانت واحدًا.

وفور صدور الحكم، أكد رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، أنه يريد القصاص العادل من قتلة أبيه، مضيفا أن العدالة بحق قتلة والده رفيق الحريري سيتم تنفيذها.

وتابع "زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى"، مؤكدا أنه لن يقبل بجعل لبنان مرتعًا للقتلة والإفلات من العقاب، مشيرًا إلى الأمر بقوله "واضح أن شبكة المنفذين من حزب الله".

وقال سعد الحريري: "لن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري (الأب)"، مؤكدا: " حزب الله بات مطالبًا بالتضحية لأن شبكة المنفذين من صفوفه". بينما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تحقيق العدالة بجريمة قتل الحريري يتجاوب مع رغبة الجميع.



فيما علق بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، على الحكم الصادر في قضية اغتيال والده، مؤكدًا أنه يؤمن بالعدالة الدولية.





وأضاف "الحريري"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة الخاصة في لبنان استندت إلى دلائل بأن عملية الاغتيال جاءت على خلفية سياسية.





ودعا إلى ضرورة أن يكونوا يدا واحدة لترتيب البيت الداخلي اللبناني، لافتًا إلى ضرورة العمل على تعديل الدستور وفصل الدين عن السياسة.





أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، فقال "كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض.. اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة.. يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدًا موحدًا.. وليكن لسان حال اللبنانيين.. العقل والكلمة الطيبة كما عبّر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الراحل".





واختتم بري كلمته بقوله "مجددا الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء... وحمى الله لبنان".





فيما أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، عن أمله في أن يشكل حكم المحكمة الدولية الخاص بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار.

وقال "دياب"، في بيان، "نستذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين".

وأضاف "نأمل أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويًا ومتماسكًا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد.. رحم الله الرئيس الشهيد وحمى الله لبنان".





وعلقت المملكة العربية السعودية على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقالت الخارجية إن الحكم باغتيال الحريري ظهور للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين.

وأضاف أن حزب الله ثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال الحريري إحداها وأكثرها تأثيرًا على أمن واستقرار لبنان.

وتابعت أن حكومة المملكة بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني.

وواصلت: "المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء".

واختتمت: "الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقرارًا في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمنًا يبدد".

ورحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بالحكم الصادر اليوم من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري.

ودعا السلمي إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التى أصدرت الحكم، وذلك تحقيقًا للعدالة ودعمًا لأمن واستقرار لبنان وصونًا لوحدته الوطنية وردعًا للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة.

وأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة الميليشيات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.



فيما علقت الأمم المتحدة على الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، مؤكدة أنها القرار يؤكد الالتزام الدولي بالعدالة.





ووفقًا لـ"العربية"، شددت الأمم المتحدة على استقلالية ونزاهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت أمس الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.





من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن قرار المحكمة الخاصة بلبنان خطوة نحو العدالة، مطالبا بضرورة إخضاع من يرتكبون جرائم مثل اغتيال الحريري للمحاسبة.



