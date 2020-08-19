مصر تعالج أفريقيا.. مدير «علاج مليون أفريقي» يستعرض بالأرقام إنجازات المبادرة في دول القارة

قال الدكتور محمد البرعى، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى، إن وزارة الصحة ساهمت فى إعداد فرق طبية للأشقاء فى دول أفريقيا التى تعمل على تطبيق البروتوكول المصري للتشخيص والعلاج لفيروس "سى".





وأضاف "البرعى" خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبد الرحمن المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن إجمالى المسح لفيروس سى حوالى 34 ألف مواطن من الثلاث دول التى بدأت خلالها المبادرة وهي: جنوب السودان وتشاد واريتريا، وذلك فى التحديث الأخير لعمليات المسح التي تمت ما قبل الكورونا فى 8 مارس 2020 .





وأوضح أن الحالات الإيجابية تم توجيهه لعمل الفصح التأكيدى PCR وبعد ذلك تلقى العلاج تحت إشراف الفريق المصرى الموجود خلال هذه الفترة ثم يعقب ذلك التواصل المستمر عبر الإنترنت لمتابعة الحالات وتوفير أى مساعدات طبية لازمة .





وأشار إلى أن جنوب السودان تم فصح حوالى ما يقرب 11 ألفا وتم تشخيص حوالى 350 مريضا بفحص الأجسام المضادة منهم 205 حالات إيجابية بالفحص التأكيدى PCR وتلقوا العلاج بمستشفى جوبا المصرية ويتم معهم المتابعة حاليًا .





ونوّه إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية أشارت الى استهداف دول حوض النيل لبدء فعاليات المبادرة، مؤكدًا وجود مطالبات من 17 دولة أخرى كانت ضمن اجتماع شهر يوليو الماضى لمناقشة تفاصيل المبادرة ، هناك استهداف دول حوض النيل بالإضافة الي دول إفريقية أخرى.