AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتفاق تركي قطري مع السراج على منح جوازات سفر ليبية للمرتزقة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
اتفقت حكومة فايز السراج مع الجانبين التركي والقطري على منح مرتزقة جوازات سفر ليبية، بحسب ما أفادت قناة العربية. وأضافت المصادر أن الاتفاق تضمن أيضا دمج مرتزقة ضمن كتائب الوفاق.


وأشارت القناة إلى أن الاتفاق تضمن دمج هؤلاء المرتزقة ضمن قوات الوفاق تحت إشراف وتدريب تركي داخل قاعدة الوطية وفي مطار طرابلس العالمي وبدعم مالي قطري، فيما سيتم تكليفهم بمهام محددة من ضمنها تأمين وحماية مقرات حكومية تابعة للوفاق حتى لا تتعرض الحكومة للابتزاز من المليشيات المحلية الليبية.


وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت بأن الأطراف الثلاثة وقعوا على اتفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط، وهو ما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقويّ في المنطقة، في إطار مواصلة خططها التوسعية في ليبيا وتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.


جاء الاتفاق خلال زيارة كل من وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار إلى العاصمة طرابلس، يوم الاثنين، ولقائهما بمسؤولي حكومة الوفاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تتحكم في ليبيا .. هكذا ينهب أردوغان ثروات الليبيين منذ اتفاق السراج

زيارة غير معلنة.. إعلام ليبي: وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس غدا

لبحث دعم ميليشيا الوفاق.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس

من طرابلس .. مصادر ليبية: وزيرا دفاع تركيا وقطر يحشدان لمعركة سرت

استفزاز قطري تركي.. الدوحة وأنقرة يعلنان مواصلة دعم مليشيات الوفاق عسكريا

السراج يسلم أردوغان ميناء مصراتة لتحويله كقاعدة للبحرية التركية بشرق المتوسط

ترشيحاتنا

عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جمهوره بعد توضيح أسباب نجاحه .. شاهد

المالية توضح آلية استخدام الخصم على بطاقات التموين ..فيديو

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

انفجار ضخم يهز غزة بسبب صواريخ الاحتلال الإسرائيلي ..فيديو

حالة حزن شديدة في الأوساط السياسية القطرية لهذا السبب.. شاهد

فتاه الشهامة بالدقهلية توضح تفاصيل قيام طفل بدهسها بالسيارة وتهديد والده لها بالقتل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. علامة تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا.. اكتشفها

الزمالك يفشل فى الفوز على نادي مصر للمرة الثانية ويخرج بنقطة

بعد تحذير الأرصاد .. تناول هذه المشروبات قبل الخروج من المنزل