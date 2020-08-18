اتفاق تركي قطري مع السراج على منح جوازات سفر ليبية للمرتزقة

اتفقت حكومة فايز السراج مع الجانبين التركي والقطري على منح مرتزقة جوازات سفر ليبية، بحسب ما أفادت قناة العربية. وأضافت المصادر أن الاتفاق تضمن أيضا دمج مرتزقة ضمن كتائب الوفاق.









وأشارت القناة إلى أن الاتفاق تضمن دمج هؤلاء المرتزقة ضمن قوات الوفاق تحت إشراف وتدريب تركي داخل قاعدة الوطية وفي مطار طرابلس العالمي وبدعم مالي قطري، فيما سيتم تكليفهم بمهام محددة من ضمنها تأمين وحماية مقرات حكومية تابعة للوفاق حتى لا تتعرض الحكومة للابتزاز من المليشيات المحلية الليبية.









وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت بأن الأطراف الثلاثة وقعوا على اتفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط، وهو ما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقويّ في المنطقة، في إطار مواصلة خططها التوسعية في ليبيا وتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.









جاء الاتفاق خلال زيارة كل من وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار إلى العاصمة طرابلس، يوم الاثنين، ولقائهما بمسؤولي حكومة الوفاق.