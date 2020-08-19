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سكان العقارين المنكوبين بالإسكندرية: 8 أسر بذويهم متواجدون في الشارع منذ 3 أيام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:40 ص
عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار
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محمود محسن
أكد أشرف عبدالصمد، أحد سكان العقار المنهار بمحافظة الإسكندرية، أن هناك 8 أسر بذويهم متواجدين الآن في الشارع بعد سقوط عقار إسكندرية.

وأضاف "عبدالصمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أنه كان يقطن في العقار رقم 16 بشارع الشيخ البنا بمنطقة الجمرك، والذى انهار سقط عليه العقار رقم 16.

وتابع: "إحنا وأولادنا وبناتنا وحرمنا في الشارع.. والحى والمحافظة جم صوروا ومشيو".

وكذلك قال حسن خميس، أحد سكان العقار رقم 14، في اتصال مشترك، إنه وأسرته في الشارع منذ ثلاثة أيام، إلى الآن.

وأضاف محمد أحمد حنفى، زوج ضحية العقار المنكوب، في اتصال مشترك، أنه فقد زوجته وشقيقه مصاب في المستشفى، ويعانى الآن بسبب الحالة النفسية لأبنائه الأربعة، المتواجدين الآن في الشارع.

وتابع: "أولادى جالهم صرع ومش عارفين يتكلموا بعد ما أمهم ماتت تحت الردم".
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