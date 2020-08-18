لون شعر جريء.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها بفستان موف

فيديو جديد على متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال كواليس جلسة تصوير جديدة لها

، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها؛ ليعبروا عن حبهم الشديد لها.

شعرها منسدلا عبر اكتافها؛ حيث ظهرت بلون شعر مختلفة اللون الأصفر الفاتح بتسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.