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مرأة

لون شعر جريء.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها بفستان موف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:51 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
عرضت الممثلة التركية مريم أوزرلي فيديو جديد على متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال كواليس جلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة جذابة وجريئة في كل إطلالتها، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها؛ ليعبروا عن حبهم الشديد لها.


وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بفستان باللون الموف من الدانتيل بأكمام طويلة، وفي اللوك الثاني اختارت فستان باللون الأبيض طويلة ، من التل الشفاف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت مريم اوزرلي شعرها منسدلا عبر اكتافها؛ حيث ظهرت بلون شعر مختلفة اللون الأصفر الفاتح بتسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت مريم اوزرلي جمالها بوضع الماكياج، فتزينت باختيار أحمر الشفاه باللون البينك، مع الماسكرا وآي لاينر باللون الأسود لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة عفوية وأنثوية .

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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💋

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