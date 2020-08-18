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برلمان

برلماني عن زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري لليبيا: تزايد دورهما المشبوه

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الجامعة العربية، بالعمل على اتخاذ موقف جاد من قطر وطردها من الجامعة؛ نظير دورها المشبوه في ليبيا، وتعاونها مع أردوغان في تفتيت ليبيا، وفي نقل عتاة الإرهابيين إليها وآلاف المرتزقة وتحويلها إلى دولة فاشلة.

ونوه ناصر، بزيارة وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار، ووزير الدفاع القطري، خالد العطية، إلى ليبيا، ولقائهما قادة الميليشيات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.

وشدد في بيان اليوم، الثلاثاء، إلى وجود مؤامرة قطرية – تركية على ليبيا وعلى الحدد المصرية، فهناك أعمال إرهابية وتخريبية ودموية تتم في ليبيا ويقودها تنظيم الحمدين الإرهابي وأردوغان.

ولفت إلى الثقة المصرية والعربية في قدرة الجيش المصري العظيم على سحق هذه المؤامرة تحت قيادة الرئيس السيسي في حال ارتكابها الخطأ الأعظم وعبور خط سرت - الجفرة.
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