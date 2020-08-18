السنيورة: لم نستغرب وجود 5 من حزب الله بين المتهمين باغتيال الحريرى

علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري ، قائلا: "لم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله، والحزب لن يقوم بأى عمل لتسليم المتهمين باغتيال الحريري".





وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للإغتيال فى لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أى نتيجة بشأنهم.





وأشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية، لافتا إلى أن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.





الهدف وراء عملية الاغتيال هو هدف سياسي وأشارت إلى العلاقة التي كانت بين الرئيس الحريري والنظام السوري . وكشف فؤاد السنيورة أن

وأكد فؤاد السنيورة ، أن هذه المحكمة ليس من مهمتها ان تتهم أو تحاكم أنظمة او منظمات ولكن الغرض منها هي معرفة الحقيقة لتحقيق العدالة، أن الشعب اللبناني راضي بما جرى إصداره اليوم في المحكمة لاهاي وهذا لأن هذه المحكمة جاءت بناء علي طلب اللبنانيين .

واستكمل : أن حسن نصر الله يجب ان ينفذ حكم المحكمة، مؤكدا انه ارتكب خطأ كبيرا هو وحزب الله وينتهك الدستور اللبناني ، وأن هناك 5 أفراد هم من نظموا عملية اغتيال رفيق الحريري وورائهم آخرون ولا يمكن تنفيذ هذه الجريمة من قبل فرد واحد .









