السنيورة: لم نستغرب وجود 5 من حزب الله بين المتهمين باغتيال الحريرى

علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، قائلا: "لم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله، والحزب لن يقوم بأى عمل لتسليم المتهمين باغتيال الحريري".
وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للإغتيال فى لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أى نتيجة بشأنهم.
وأشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية، لافتا إلى أن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.
وكشف فؤاد السنيورة
أن الهدف وراء عملية الاغتيال هو هدف سياسي وأشارت إلى العلاقة التي كانت بين الرئيس الحريري والنظام السوري .
وأكد فؤاد السنيورة ، أن هذه المحكمة ليس من مهمتها ان تتهم أو تحاكم أنظمة او منظمات ولكن الغرض منها هي معرفة الحقيقة لتحقيق العدالة، أن الشعب اللبناني راضي بما جرى إصداره اليوم في المحكمة لاهاي وهذا لأن هذه المحكمة جاءت بناء علي طلب اللبنانيين.
واستكمل : أن حسن نصر الله يجب ان ينفذ حكم المحكمة، مؤكدا انه ارتكب خطأ كبيرا هو وحزب الله وينتهك الدستور اللبناني ، وأن هناك 5 أفراد هم من نظموا عملية اغتيال رفيق الحريري وورائهم آخرون ولا يمكن تنفيذ هذه الجريمة من قبل فرد واحد .