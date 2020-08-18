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تكنولوجيا

جوجل تختبر شبكة ذات تردد 6 جيجا هيرتز في 17 ولاية أمريكية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:58 م
جوجل تختبر شبكة ذات
جوجل تختبر شبكة ذات تردد 6 جيجا هيرتز في 17 ولاية أمريكية
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أ ش أ
كشفت مجموعة من الملفات المودعة لدى لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية عن محاولة شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، اختبار شبكة اتصالات جديدة بالطيف الترددي ٦ جيجا هيرتز في ١٧ ولاية أمريكية.

ولم تكشف الملفات التي رصدتها مجلة "بيزنيس إنسايدر" عن ماهية الشبكة التي تحاول "جوجل" اختبارها.

وأشارت المجلة إلى أن "جوجل" ترغب في إجراء الاختبارات على الطيف الترددي ٦ جيجا هيرتز من أجل "إنتاج المعلومات التقنية ذات الصلة بفائدة هذه الترددات لتوفير اتصالات نطاق عريض موثوقة." 

وتوقعت الشركة إجراء الاختبارات على مدار 24 شهرًا، وقد طلبت إذنًا لإجراء الاختبارات في 26 مدينة وبلدة عبر 17 ولاية، بما في ذلك أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وأيوا وكانساس ونبراسكا ونيفادا ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس ويوتا وفيرجينيا.
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