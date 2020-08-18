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رياضة

أخبار الزمالك.. الأبيض يفشل في الفوز على نادي مصر.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع.. وعبد الله جمعة يغيب عن لقاء القمة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:50 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:


شهدت مباراة الزمالك و نادي مصر أزمة جديدة بعد تعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز 


سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الزمالك ونادي مصر التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.


شهدت مباراة الزمالك و نادي مصر أزمة جديدة بسبب تعطل الفار فى المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز .


تقرر رسميا غياب عبد الله جمعة نجم نادي الزمالك، عن المباراة القادمة أمام الأهلي؛ بسبب تلقيه إنذارا فى  مباراة الزمالك ونادي مصر التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.



فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 39-26.

شهدت مباراة الزمالك و نادي مصر أزمة جديدة بعد تعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز .

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