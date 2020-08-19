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توك شو

الديهي مُنفعلاً: مصلحة مصر من مصلحة 100 مليون مواطن.. وكل فرد مننا جندي لمواجهة الأخطار

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:32 ص
نشات الديهي
نشات الديهي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه سيترك الحديث عن تركيا فقط عند توقف تركيا عن معارضة مصالح مصر، مؤكدًا أنه موال لبلده مصر قائلا" أينما كانت مصلحة مصر كان ولائي وانتمائي للدولة المصرية وإنما عزفت الدولة عزفت".

وأضاف "الديهي" من خلال برنامجه التلفزيوني "بالورقة و القلم" علي قناة تن تي في، أنه أينما توجهنا الدولة المصرية يجب علينا أن نتجه معها لأن الدولة المصرية في محيط إقليمي ملتهب ولا مجال للعواطف اتجاه دولة ما تجعلنا نتقاعس عن واجبنا تجاه الوطن.   

و أكمل الديهي، أنه إذا قالت الدولة المصرية أن هناك تعدياً من دولة ما فمن الخيانة أن نقف علي الحياد ونحاول أن تناور فقط لأن تلك الدولة قد تكون مرتبطًا بها عاطفيًا فلا يمكن بأن يكون للفرد شعوران. 

ونوه إلي أن مصلحة الدولة هي مصلحة المائة مليون مواطن لذلك يجب علي المواطنين توحيد قلوبهم مع مصلحة الدولة، مشيرا إلي أن كل فرد في الدولة هو جندي لمواجهة الأخطار الخارجية من الدول المعادية للدولة و جواسيسهم وإعلامهم.
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