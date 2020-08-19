اليوم.. تربية رياضية حلوان تواصل اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.





وتواصل كلية التربية الرياضية بنين و بنات التابعين لجامعة حلوان اختبارات القدرات اليوم و سط اجرائات احترازية .





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.





وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.



