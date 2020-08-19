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تعليم

اليوم.. تربية رياضية حلوان تواصل اختبارات القدرات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:01 ص
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة. 

وتواصل كلية التربية الرياضية بنين و بنات التابعين لجامعة حلوان اختبارات القدرات اليوم و سط اجرائات احترازية . 

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.

وتستمر اختبارات القدرات  حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات 450 جنيها للاختبار.
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