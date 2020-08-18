خبير استراتيجي يكشف عن خطة إسرائيل 2020.. فيديو

قال اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ، إن التهديد الرئيسي للإمبراطورية البريطانية هي المجموعة الموجودة في شرق وجنوب المتوسط والمتمثلة في الدول العربية والإسلامية .





وأضاف نصر سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن قوة الدول العربية في وحدتها وبالتالي قرروا أن تظل الدول العربية متفرقة وضعيفة ومتخلفة وهذا منذ سنة 1907 وهذا الكلام متواجد في وثيقة لديهم وهم حريصون علي تنفيذها .





، ان هناك وثيقة ظهرت سنة 1983 وهي خطة تقسيم الشرق الأوسط التي صنعها الأمريكي برنارد لويس وعرضت علي الكونجرس الأمريكي . وأوضح نصر سالم سنةالأوسطالأمريكيبرناردلويسالأمريكي





وتابع : ان هناك خطة قامت بعملها اسرائيل وظهرت في أوائل التسعينيات وظلوا خمس سنوات يخططون لها وتسمي استراتيجية إسرائيل 2020 .



