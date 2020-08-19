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أسامة عبد العزيز: فضائح منتظرة بين قطر وتركيا.. وحمد بن جاسم في صف أنقرة للضغط على تميم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:05 ص
اسامة عبد العزيز
اسامة عبد العزيز
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هاني حسين
قال أسامة عبد العزيز، الكاتب المتخصص في الشأن التركي، إنه تم تأسيس بعض القنوات في تركيا مُمولة من الاستخبارات القطرية.

وأضاف أسامة عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة "اكسترا نيوز": "تركيا رأت أن قطر فشلت في ملف الإسلام السياسي خاصة بعد قرار المقاطعة العربية لها".

وتابع أسامة عبد العزيز: "حمد بن جاسم رأى أن هناك فرصة سانحة بالعودة للأضواء من خلال تركيا ، وانضم للجناح التركي و اردوغان استخدامه كورقة ضغط للتأثير على تميم".

وأكمل اسامة عبد العزيز:"سوف نشهد فضائح في الفترة المقبلة بين قطر وتركيا، وطول أمد المؤامرة وفشلها يؤدي إلى صراعات داخلية بين أركان المؤامرة".

ولفت أسامة عبد العزيز: "الخلاف بات واضحًا على إدارة ملف الإسلام السياسي بين قطر وتركيا، وحمد بن جاسم يعتبر نفسه أحق من تميم في ولاية قطر"، مضيفا: "مصداقية الإعلام القطري والتركي معدومة، وحاولوا كثيرًا هز الثقة بين الشارع المصري والقيادة السياسية ولم ينجحوا ".

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