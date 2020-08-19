شركة بولندية تكشف عن سيارتين كهربائيتين تحت اسم Izera .. صور

أعلنت شركة Electromobility Poland EMP البولندية الناشئة فى عالم السيارات الكهربائية عن باكورة سياراتها الجديدة تحت اسم Izera كنموذجين أوليين.

وأوضحت الشركة الناشئة ان السيارتين الكهربائيتين ، هما فئة SUV وطراز مدمج ، وسيتم انتاجهما رسميا في عام 2023

قالت الشركة فى بيان لها " يجب أن تستند كلتا السيارتين الكهربائيتين إلى منصة حالية سيتم شراؤها من شريك خارجي ، كما أن السيارات التي تعمل بالكهرباء البحتة سيتم تقديمها مع بطاريتين مختلفتين - 40 و 60 كيلو واط في الساعة " .

وتابعت الشركة ان اسم Izera مستوحى من Iser ، أحد روافد نهر Elbe في المنطقة الحدودية التشيكية البولندية.

وتتسارع السيارة Izera من صفر إلى 100 كم / ساعة في أقل من ثماني ثوان ، كما ان فى دواخل السيارة توجد أحزمة على الركائز B لتسهيل دخول الأطفال وخروجهم .

بالإضافة إلى طاولات قابلة للطي في الجزء الخلفي من ظهور المقاعد الأمامية ، وحامل للكمبيوتر اللوحي وحجرة تخزين حقيبة اليد في الكونسول الوسطي.