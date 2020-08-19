حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8/19 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 19-8- 2020.

إذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

اقرأ أيضًا: شخصية اليوم فى تاريخ ميلادك ..ماذا يقول عنك



برج الحمل

-حاذر من تراجع صحي او مهني اذا دعت الحاجة ولا تعاند، باكر الي العمل تفاديا لاي تاخير في الاعمال ولا تؤجل اعمالك الى الغد

- تكثر الواجبات وتتزامن قد تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي نظم الوقت وهتم باهم الاعمال ولا تنشغل بالامور الثانويه



برج الثور

-تتحقق امنياتك وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك تقوم برحلة او تشارك بمؤتمر تقوى الحظوظ وتشتد وهى فترة مناسبة لتكرار المحاولات ومتابعه الجهود وتدعيم علاقتك باحبائك أو أحد أبنائك

- تعود لتقوي فرص النجاح وقد تجد نفسك متنقلا الي مكان آخر أو في زيارة لأحد ما تسعد لتفهم أحد الأصحاب والمقربين وتزول همومك وهواجسك ابتسم لمحيطك فالابتسامة فى وجه من يحيطك صدقة.



برج الجوزاء

- تثار بعض الحساسيات تجاة الاخريين حاذر القطيعة والغيرة والكلام الجارح تستاء من عدم تفهم الأحباء لك وتقدم التضحيات وربما تسبب لهم الازعاج من أسوأ أيام الشهر واقلها حظ.

ا

- فترة صعبة لا سيما علي الصعيد الشخصي حاذر القطيعة والكلام الجارح تقدم المساعدة لأحد أفراد العائلة، وقد تضطر لدفع مبلغ لتصليحات منزلية من أصعب أيام الشهر.





برج السرطان

-فاوض بجرائة وثقة حاول الدفاع عن موقفك وقضيتك ولكن تجنب الكلام اللازع باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة وللمصالحة ولتكرار المحاولات.



- افصح عن رايك بجرئة وحرية وعزز علاقاتك وابحث عن التوافق والانسجام تطر لدفع مبلغ طارئ من المال حاذر إهمال الوضع الصحي وتجنب الإرهاق.



برج الاسد

-عن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية تدفع مبلغا من المال لتصليحات منزلية أو لتسديد قسط معين نظم مصروفك فقط تجد نفسك محتاجا لمساعدة مالية أو لغيرها.



- قد تناقش موضوعا مهما تساوم بقوه ودافع عن افكارك لكن نظم الاقساط ولا تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا.



برج العذراء

-ترتفع المعنويات وتتغير المعطيات إلى صالحك تحت تأثير القمر وتسير الأمور بشكل سريع وتبدأ بتنفيذ خطة أو مشروع جديد.



- فترة ممتدة مميزة واستثنائية يدعوك الجو الفلكى إلى بذل الجهود من أجل السلام والتفاهم من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعمًا خذ المبادرة وكن شجاعًا.



برج الميزان

الفتره تحمل بحث فى المواضيع التى تحتاج الى دعم وتعاون تتمتع بثقه بالنفس والقدره على المواجهات حاول ترطيب الأجواء

لا تقرر أمر مهم ولا تخض المناقشات الحادة طاقتك سلبية وحظوظك معدومة انت بحاجة الي التواجد بالقرب من اشخاص ايجابيين وودوديين.



برج العقرب

-فترة مميزة للتقارب ولتبادل الدعم والمعرفة والتعاون تكثر حركة التواصل مع الاخريين وتشارك في نشاط ما عزز تحالفاتك

-تناسبك المشاركة في مختلف النشاطات الاجتماعية وغيرها الهدف هو العبور نحو السلام حيث تنشغل بترتيب امورك تقاوم التعب وتنتصر علي الظروف بفضل مجهودك المستمر



برج القوس

-باستطاعتك انجاز واجباتك بنجاح شرط ضبط الاعصاب لاتفقد الثقه بنفسك او بقدراتك تلقى على عاتقه مسؤليه كبيره فلا تضعف هدئ من روعك وكن جاهزا.

- يصبح المناخ العام ضاغطا نسبيا هدئ من روعك انها فتره مشحونه ببعض المتاعب والتوتر . من اصعب ايام الشهر.



برج الجدي

-حظوظك جيدة، وما عليك الا ان تكرر المحاولات التى فشلت فيها سابقا، قد تنجح الان، تتنفس الصعداء، وتنجز عملا مهما، أو تسمع خبرا سارا.

-أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا، توجد فرصه للتغير، ولإدخال جديد على حياتك؛ تطمئن خواطرك ، وقد تحضر لرحلة او لقاء مع اشخاص اجانب.