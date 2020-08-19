شمل تعيين وزير دفاع جديد.. تعديل وزاري محدود في إثيوبيا

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، تعديلًا وزاريا أبرزه إقالة وزير الدفاع لما مجرسا.









وبحسب تقارير إعلامية إثيوبية، قرر آبي أحمد تعيين الدكتور قنا يادتا، خلفا لمجرسا الذي تفاقمت الخلافات بينه وبين الحكومة الإثيوبية.









كما شمل التعديل الوزاري تعيين وزراء جدد لحقائب المعادن والعلوم والتعليم العالي، حيث قرر تعيين تيكيل أوما في وزارة التعدين والبترول، وتسفاي دابا في منصب نائب المدعي العام .









جدير بالذكر أن هذا هو التعديل الثاني الذي يجريه رئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه منصبه في أبريل 2018.









وكان الحزب الحاكم في إثيوبيا جمد عضوية مجرسا في صفوفه، فيما تداولت أنباء عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.



