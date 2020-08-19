موجز السوشيال| هجوم شديد على عمر كمال.. وحالة حزن في الأوساط السياسية القطرية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيها عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك .





نشرت الفنانة ياسمين صبرى فيديو جديدا لها اثناء ممارسة التدريبات الرياضية في الجيم، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





تعرض الفنان عمر كمال للهجوم من بعض متابعيه بعد نشره تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يوضح فيها أسباب نجاحه.



