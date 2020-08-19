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أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على حكم قضية اغتيال رفيق الحريري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.


وقال بومبيو إن واشنطن ترحب بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رفيق الحريري.


وأضاف أن استغلال حزب الله للنظام المالي اللبناني وتدهور المؤسسات اللبنانية يهدد تعافي لبنان الاقتصادي.


وعلقت الأمم المتحدة على الحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، مؤكدة أن القرار يؤكد الالتزام الدولي بالعدالة.


ووفقًا لـ"العربية"، شددت الأمم المتحدة على استقلالية ونزاهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت  الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.

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