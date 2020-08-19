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توك شو

العمل الرومانسي أحد أهدافي.. حسن الرداد يتحدث عن دوره في فيلم توأم روحي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:06 ص
الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد
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البهي عمرو
قال الفنان حسن الرداد، إن فيلم " توأم روحي" من الأفلام المهمة بالنسبة له، موضحًا أن بدايته فى التمثيل كانت بأدوار جادة، وفى الفترة الأخيرة أصبح يقوم بعمل أدوار كوميدية، وفى هذا العمل يؤدي دور رومانسي ومختلف.

وأضاف حسن الرداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي"  تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن عمله بـ فيلم رومانسي يعتبر من الأشياء التى كان يسعى لها فى الفترة الأخيرة.

ولفت حسن الرداد إلى أنه استمتع بعد قراءة أوراق الفيلم، وأكد أنه سيكون في أحد دور العرض بسينمات 6 أكتوبر.

وتحدث عن دوره فى الفيلم: "شخصية الفيلم تعانى من أزمة، ولديه علاقات كثيرة، والأزمة التى يتعرض لها تؤثر على حياته، وخلال العمل يتعرف على بنتين وبعد ذلك يكون هناك بحث لحل المشكلة التى يعانى منها".

وكشف عن أن الجميع فى حالة قلق لعرض الفيلم فى هذا التوقيت، وفى الحد المسموح له بدخول السينما من قبل المواطنين، مؤكدًا أن المنتج أحمد السبكى صرف أموال كثيرة على هذا الفيلم، ويسعى لإعادة عمل السينما.
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