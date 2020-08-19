لوفرين يكشف كيف يتعامل محمد صلاح مع النقد في ليفربول.. فيديو

يرى ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن النقد قائم دائمًا في الأندية والدول الكبيرة.





وقال "لوفرين"، في حوار حصري لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "النقد دائمًا قائم في إنجلترا، وفي بعض الوقت يكون حادًا وغير عادل".





وأكمل: "أنا وصلاح كنا نتعامل مع ذلك بشكل كبير بدعم بعضنا، وهو يفهم طبيعة كرة القدم والتعامل مع الضغوط".





وأتم: "صلاح بدا أكثر نضجًا في التعامل مع هذه الأمور، تلقيت نقدًا أكبر منه واعتقدت أنه يحتاج إلى الاستماع إلى رأيي ومن يحبونه، وعليه أن يتحلى بالقوة وأن تقبل النقد".