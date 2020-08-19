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السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية: مالك العقار المنهار لم ينفذ قرار ترميم له منذ عام 94.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:21 ص
عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار
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محمود محسن
أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية أن العقارين المنكوبين في منطقة الجمرك يزيد تاريخ إنشائهما على 90 عامًا، مؤكدا أنهما أصبحا غير صالحين للإقامة بهما.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن أحد العقارين المنهارين، صدر له قرار ترميم عام 94 ، وتم تحرير محضر للمالك؛ كونه لم ينفذ قرار الترميم.

وأوضح السكرتير العام المساعد  أن ما صرح به سكان العقارين المنهارين، بأنهم مازالوا متواجدين في الشارع إلى الآن؛ أنه لو هناك أي أسرة في الشارع؛ سيكون لها شقق إيواء عاجل.

وأشار "جمعة" إلى أن رئيس حى الجمرك سيتوجه إلى موقع المنزلين المنكوبين؛ للحصول على بطاقات الأسر، وسيعمل على تسكينها في شقق الإيواء فورا.
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