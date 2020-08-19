كيف تحمي نفسك؟.. عادات كارثية تصيبك بالنوبات القلبية

إشارات تجهلها الكثير من السيدات؛ تعد مؤشرا للإصابة بالنوبة القلبية و سيحذرك جسمك بها؛ لكن فى الأغلب يتجاهلها الكثير منا، إليك أعراض النوبات القلبية، وكيف تحمى نفسك من الإصابة بها.







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وتعد أبرز أعراض الـ نوبات القلبية التعب وآلام في البطن والشعور بالانتفاخ، والأرق و ضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

ضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

على الجانب الآخر هناك عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة وإهمال إجراء الفحوصات الدورية



ويمكن بعادات يومية بسيطة حماية نفسك من الإصابة بأمراض القلب أبرزها الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 و استهلاك زيت السمك وخفض الكافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية







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ايضا عليك التوقف عن تناول الأطعمة السريعة الغنية بالدهون المشبعة إضافةً إلى الأطعمة الغنية بالسكريات أو الأطعمة المقلية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بالشرايين.



ووفقًا لموقع medicalnewstoday يمكن الو قاية من الإصابة من الإصابة بالسكتات القلبية؛ من خلال الآتي:

1- اتباع نظام غذائي صحي.

2- ممارسة الرياضة؛ فهى تساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.

3- التوقف عن التدخين







4- قياس الضغط بشكل دوري.



