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رياضة

ماذا تطور في صلاح منذ أول موسم مع ليفربول؟.. لوفرين يوضح.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:16 ص
ديان لوفرين ومحمد
ديان لوفرين ومحمد صلاح
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محمد رشاد
أوضح ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، ماذا تطور في محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منذ يومه الأول في قلعة الريدز.

وقال "لوفرين" في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "أعتقد أن صلاح انضم لفريق كبير وفهم بأن ليفربول كبير ويجب عليه أن يتطور".

وأضاف: "كان لديه تطلعات كبيرة وشخصيته نضجت أكثر لتحقيق المزيد، فهذا ساعده للحفاظ على تركيزه وهدفه لكي يكون الأفضل كل يوم".

وأكمل: "لهذا السبب الكثيرون يحترمونه، فهو لا يؤدي موسم واحد فقط، لكن بعد الموسم الأول تلقى نقدا وكان جاهزًا للموسم الثاني وأدى بنفس الأداء الأفضل ويستحق أكثر مما يتم وصفه به".
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