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رياضة

لوفرين: صلاح كان يلوم نفسه عندما يسجل ماني.. وهذا رأيي في أزمتيهما.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:32 ص
ماني ومحمد صلاح
ماني ومحمد صلاح
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محمد رشاد
أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي  ومنتخب كرواتيا، أنه يرى علاقة محمد صلاح وماني ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي بطريقة مختلفة. 

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الجيد أن تكون هناك منافسة من اللاعبين وأن يكون اللاعب أفضل من زميله".

وأكمل: "أن يكون صلاح وماني في مستوى جيد هذا يخدم الفريق وهذا هو الأهم، لأن الفريق يخدم اللاعبين ويحسن مستواهم سويا".

وأتم: "لدي علاقة عادية مع ماني وليست بنفس قرب محمد صلاح، لكنه كان عندما يسجل ماني كان صلاح يلوم نفسه ولا يلوم ماني".
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