نصر سالم: الغرب يحاولون تغيير عاداتنا وتقاليدنا الحامية للمجتمع.. فيديو

قال اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الغرب يحاولون تغير عاداتنا وتقاليدنا التي تحمي المجتمع؛ عن طريق إدخال قيم أخرى مضرة إلى مجتمعنا.





وأضاف نصر سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور: أنهم يحاولون استغلال الدولة حتى يحولونها إلى دولة فاشلة ، مؤكدا أن مصر تحاول وبكل الجهد ألا تتحول إلى دولة فاشلة حتى لا نقع في هذه المخططات.





نصر سالم ، ان السلطة من الدولة تعتبر بمثابة الرأس من الجسد، مؤكدا أن قطر وتركيا تعملان علي استغلال جماعة الإخوان في أغراض خبيثة، وأ ردوغان يريد أن يعيد الدولة العثمانية مرة أخرى . وأوضح



