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نصر سالم: الغرب يحاولون تغيير عاداتنا وتقاليدنا الحامية للمجتمع.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:01 ص
نصر سالم
نصر سالم
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إبراهيم القادري
قال اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الغرب يحاولون تغير عاداتنا وتقاليدنا التي تحمي المجتمع؛ عن طريق إدخال قيم أخرى مضرة إلى مجتمعنا.

وأضاف نصر سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور: أنهم يحاولون استغلال الدولة حتى يحولونها إلى دولة فاشلة ، مؤكدا أن مصر تحاول وبكل الجهد ألا تتحول إلى دولة فاشلة حتى لا نقع في هذه المخططات.

وأوضح نصر سالم ، ان السلطة من الدولة تعتبر بمثابة الرأس من الجسد، مؤكدا أن قطر وتركيا تعملان علي استغلال جماعة الإخوان في أغراض خبيثة، وأردوغان يريد أن يعيد الدولة العثمانية مرة أخرى.

واشار إلى أن "حزب الله" هو من دمَّر "لبنان وسوريا والعراق واليمن"؛ لأنه يستتر بستاره الديني، ويعتمد على الفكر الشيعي.
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