أسامة عبد العزيز: تركيا احتلت قطر وتعتبر الدوحة رقم 82 بين محافظاتها.. فيديو

قال أسامة عبد العزيز الكاتب المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا احتلت قطر بالفعل، وهذا أمر واضح للجميع، مشيرًا إلى أن المُتحكم في الشارع القطري اليوم، الشرطة التركية، وهناك محاولة لإنشاء قاعدة عسكرية تركية ثانية في قطر.





وأضاف « عبد العزيز » لبرنامج المواجهة على قناة «إكسترا نيوز» أن أردوغان مُستفيد من التمويل القطري، والاستثمارات القطرية منصبة في تركيا، وبالتالي العلاقة جيدة مع أمير قطر خاصة أن تميم أقر بدفع 15 مليار دولار لإنقاذ الليرة التركية.





وأشار إلى أن قطر هي المحافظة رقم 82 في تركيا، منوهًا إلى أن أمير قطر يستمع إ لى كل حرف يقوله أردوغان، وتميم لا يستطيع ان ينفي ويقول لاردوغان على أمر لن ينفذ.



