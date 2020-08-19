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عاوزين بشائر الخير.. برلماني: أسر العقار المنهار بالإسكندرية رفضوا مساكن الإيواء.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:22 ص
النائب كمال أحمد،
النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب
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محمود محسن
أكد النائب كمال أحمد، أن الأسر المنكوبة بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بعد انهيار أحد العقارات، رفضوا تسكينهم في إحدى المدارس، وأصروا على البقاء في الشارع، كونهم يريدون أن يتم تسكينهم في وحدات "بشائر الخير".

وأوضح "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 6 عقارات شهدت حوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية، وتم التعامل مع الأسر المنكوبة من خلال تسكينهم في المدارس، وتوفير الإعاشة لهم؛ لحين توفير سكن بديل لهم.

وشدد على أن كل أجهزة الدولة تدخل في مثل هذه الحالات، ويتم علاج الأمر، لكن الأسر في هذه الواقع "مصرين يحطوا حاجتهم في الشارع، ورئيس الحى انتظرهم لمدة 4 ساعات؛ من أجل تسكينهم في مساكن الإيواء، ولكنهم رفضوا".

واستطرد:" اتصلنا بالناس، قالوا لا، احنا مش هنمشي من هنا، عاوزين بشائر الخير".
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