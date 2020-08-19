AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لوفرين يوضح كيف ثأر من راموس انتقامًا لمحمد صلاح .. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:01 ص
محمد صلاح وراموس
محمد صلاح وراموس
Advertisements
محمد رشاد
كشف ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، عن تعمده لركل راموس بالكوع أثناء مباراة إسبانيا وكرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نعم ركلته بالكوع، كان من وجهة نظري أن راموس تعمد إصابة صديقي لذلك حان الوقت أن يدفع نتيجة ذلك".

وأكمل: "رد فعل صلاح لن أكشف عنه لكنه كان يضحك، بعد هذه الإصابة الخطيرة بذل صلاح جهدا كبيرا لكي يعود قبل كأس العالم، لكن في النهاية نجح بأن يقدم مستوى جيد مع منتخب مصر".

وعن النهائي: "لعبنا بشكل أفضل بكثير قبل إصابة صلاح، لذلك كان له دور كبير وكان خروجه خسارة كبيرة، بعد أن خرج صلاح بدأوا يسيطرون على المباراة".

وتابع: "لا أعلم إن كان راموس تعمد إصابة كاريوس بالنهائي أيضًا، لكن الأمر لم يكن مفاجئاً لي، رغم ذلك ليس هناك توتر في العلاقة بيني وبينه، انا احترمه كلاعب واحترم ما يقوم به، لقد حصد الكثير من البطولات مع فريقه وسجل العديد من الأهداف، يجب أن أحترم هذا الأمر".

وأضاف: "لكن من ناحية أخرى قام ببعض الأمور التي الحقت الضرر ببعض اللاعبين، فهو يقوم ببعض التصرفات التي لا أحبها بالمباراة، ولكن كما تعرف نحن مختلفون".

وأتم: "حاول مودريتش أن يقلل التوتر بيني وبين راموس، لكني ركلته بالكوع في مباراة إسبانيا وقلت له إننا تعادلنا الآن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوفرين صديق محمد صلاح يتحدث لـ صدى البلد.. فيديو

صديق صلاح ولاعب ليفربول السابق يرقص على الهواء مع أغنية عمرو دياب.. فيديو

ترشيحاتنا

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

بتخفيضات تصل إلى 97%.. النقل تكشف عن قيمة الاشتراكات في المترو.. فيديو

لن يدمر الأرض فقط.. العثور على كميات من البلاستيك داخل أعضاء الإنسان

الشهر بـ 70 ألف جنيه.. سيدة بالفيوم تعرض نجلتها على راغبي المتعة

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب

AdvertisementS

أزمة جديدة.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع بعد تعادل الزمالك ونادي مصر .. فيديو

بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي

ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة .. ويراهن على أحمد فتحي

مبالغة زائدة.. ميدو ينتقد كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع نادي مصر

إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ونادي مصر

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

أخبار الزمالك.. الأبيض يفشل في الفوز على نادي مصر.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع.. وعبد الله جمعة يغيب عن لقاء القمة

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

الأهلى بلا منافس.. ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الزمالك فى فخ التعادل مع نادي مصر

مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

أخبار الأهلي.. تأكد إصابة محمود متولي بالصليبي .. شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلي أمام أسوان

ميدو: رمضان صبحي رد قيمة الإعلان الخاص براعي النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. ظهور أول سيارة جينيسيس كهربائية أثناء اختبارها.. صور

لن يدمر الأرض فقط.. العثور على كميات من البلاستيك داخل أعضاء الإنسان

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري